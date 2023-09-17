مايا مرسي تتفقد مطبخ المصرية بمركز تأهيل الفتيات ذوي الإعاقة بأسيوط

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال زيارتها لمحافظة اسيوط اليوم ، برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والنائبة سناء السعيد عضوة المجلس والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس والسيدة فردريكا ميير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الامم للمرأة وعدد من قيادات المحافظة والمجلس القومى للمرأة، مطبخ المصرية الذي اقيم داخل مركز تأهيل الفتيات ذات الإعاقة، حيث يعتبر بمثابة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنمـوي مسـتدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعـداد الوجبـات ليصبحن طاهيات محترفات ، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

مايا مرسي تتفقد معرض الحرف اليدوية

كما استمعت الدكتورة مايا لعرض فنى لمجموعة من الفتيات مدرسة نوتردام بالمحافظة ، كما استمعت لعرض فنى من فتيات بمركز تأهيل الفتيات ذوى الإعاقة ، كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي المعرض الخاص المقام بمقر ديوان المحافظة شمل المعرض العديد من الحرف اليدوية مثل التلي المصنوعات الجلدية والخشبية والمنسوجات والإكسسوارات وبعض الصناعات الغذائية.