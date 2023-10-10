اللواء هاني أبو المكارم: أكاديمية الشرطة حققت إنجازات كبيرة تدعم إستراتيجية الداخلية المعاصرة

قال اللواء هاني أبو المكارم، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، إن أكاديمية الشرطة حققت إنجازات ومكتسبات لم تكن لتتحقق إلا من خلال إستراتيجية أمنية معاصرة، وضعتها وزارة الداخلية، بحرص وعناية.

وأضاف اللواء أبو المكارم، أن إنجازات الكلية شملت تقدما تقنيا وتدريبيا وتعليميا، لتخريج ضباط على أعلى درجة من التميز، لحماية الوطن ومقدساته، مشيرا إلى أنه في سبيل استكمال الإنجازات، جرى إنشاء مركز التدريب التكتيكي بكلية الشرطة العام الماضي، وشهد هذا العام افتتاح مجمع ميادين التدريب الأمني، والذي يضم ميادين مستحدثة، للربط بين الجوانب النظرية والعملية والتدريبية.

وتعقد أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين، لدفعة 2022/ 2023.