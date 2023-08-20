السعودية.. كيفية تحديث الضمان الاجتماعي المطور، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إمكانية تحديث الضمان الاجتماعي المطور، يأتي ذلك في إطار التسهيل على المواطنين المستحقين للدعم.

تحديث الضمان الاجتماعي المطور

وفي سياق ذلك يكثف الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عبر جوجل، عن كيفية تحديث الضمان الاجتماعي المطور، حيث يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم المُسجلة في البرنامج من خلال رقم الهوية.

كيفية تحديث الضمان الاجتماعي المطور

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا

يجب الضغط الخدمات الإلكترونية .

اختيار الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل رقم الهوية، والنقر على استعلام.

الضغط على البيانات الشخصية، والتحقق من صحتها.

النقر على تحديث البيانات، وإدخال التعديلات المطلوبة.

النقر على إرسال الطلب، والانتظار حتى إتمام عملية تحديث البيانات.

شروط الحصول على الدعم المطور

وفي سياق آخر يمكن للمواطنين الحصول على الدعم المطور، لتحسين الأوضاع المعيشية لديهم من والحصول على الدعم، خاصة أن الضمان الإجتماعي المطور 1444 والذي يستهدف الفئات الأشد احتياجًا بغض النظر عن الجنس أو الحالة الاجتماعية مادامت المعاير والشروط متوفرة.

أهم شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

يجب أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم في السعودية.

- أن يقل دخل المتقدم عن الحد الأدنى.

- الالتزام بجميع برامج التدريب والتوظيف المطلوبة.

- الالتزام باستكمال المتطلبات الخاصة بالوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم.

- ألا يمتلك المتقدم أصولًا ذات قيمة عالية.