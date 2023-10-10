بيريرا يبرر سوء  أداء الحكام في الدوري

تحدث البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن الانتقادات الموجهة للحكام خلال الفترة الماضية.

وقال بيريرا، في تصريحات تلفزيونية: الجماهير تبحث عن حكام عادلين بنسبة 100%، ويرغبون بالطبع في فوز فريقهم باستمرار، لكن الحكام بشر، ولديهم أخطاء.

وأضاف:نعمل دائمًا على تطوير الحكام، وقمنا بإجراء استقصاء لآرائهم، حول الطريقة التي يرغبون في تنفيذها؛ من أجل تطوير مستواهم حتى عام 2026.

وتابع :نسعى لتطوير الحكام، ليس فقط على مستوى الدوري الممتاز؛ ولكن أيضًا على مستوى حكام الدرجات الأدنى، ودوري الكرة النسائية ، وبحثنا عن الدورات والتدريبات التي يحتاجها الحكام، وكذلك مُعدّ بدني بمواصفات خاصة، ولدينا 620 حكمًا دخلوا في هذه الدورات التدريبية، ونجري أكثر من اختبار، سواء تحريري أو عملي، بجانب قياسات بدنية؛ للتعرف على مدى جاهزية الحكام مشددا على أن مصر من البلاد الكبرى في إفريقيا، ويجب أن يكون لديها حكام كبار بقدر فرقها الكبيرة.