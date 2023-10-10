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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيريرا : " نسعي دائما لتطوير الحكام على مستوى دوري نايل والدرجات الأخري"

بيريرا
بيريرا

أكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أن لجنة الحكام تسعى بشكل مستمر لتطوير الحكام ، والتطوير ليس في دوري نايل فقط ولكن أيضا على مستوى حكام الدرجات الأخرى وكرة القدم النسائية.

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وقال بيريرا في حواره مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج "رقم 10" على شاشة القناى الأولى: "الحكام بشر ويخطئون، الجمهور يبحث عن حكام عادلين بنسبة 100% ويرغب في فوز فريقه دائما، ونحاول دائما تطوير الحكام وعملنا تقصى لآرائهم وكيف يرغبون في التطوير حتى عام 2026".

وأضاف: "بحثنا عن الدورات التي يحتاجونها والتدريبات وبحثنا عن معد بدني للحكام يكون صغير السن يكون ملما بالتكنولوجيا الحديثة، وصلنا إلى 620 حكم دخلوا الدورات التدريبية وحوالي 200 ساعة عمل تقريبا، وأجرينا أكثر من اختبار تحريري وعملي وأجرينا قياسات بدنية في الملعب لنعرف مدى جاهزية الحكام خطوة بخطوة لتطوير التحكيم في مصر، ومهم أن يعرف الجميع أن مصر لديها فرق قوية وفريقين في دوري أبطال إفريقيا وفريقين في كأس الكونفيدرالية، والمغرب أيضا، لكن مصر واحدة من البلاد الكبيرة في إفريقيا وتحاج وجود حكام كبيرة بقدر فرقها الكبيرة في إفريقيا".

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