إتحاد الكرة: فيتور بيريرا لن يرحل عن لجنة الحكام

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لـ إتحاد الكرة، مصير الخبير البرتغالي فيتور بيريرا الذي يتولى حاليًا رئاسة لجنة الحكام.

وقال العطار في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "فيتور بيريرا سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل، من أجل شرح خطة العمل في المرحلة المقبل، هو عمل لمدة شهرين ونصف، وكان يريد الإلمام بالأمور كاملة، قام بعمل لائحة جديدة للحكام وخطة للموسم المقبل، وعقده مستمر حتى نهاية الموسم القادم وغير صحيح ما يتردد حول رحيله مطلقًا".

وأضاف: "فيتور بيريرا رجل هادئ لم يتواصل مع الإعلام كثيرًا في الفترة الأخيرة، هو كان في مرحلة تقييم للحكام في الفترة الماضية، علينا إعطاء الخبير البرتغالي فرصته كاملة للعمل مع الحكام المصريين".

وختم: " إتحاد الكرة مقتنع بفيتور بيريرا ولا يوجد نية مطلقًا لرحيله".

إتحاد الكرة يعلن إنشاء صندوق خاص لدعم منتخبات الناشئين

كما أكد وليد العطارأنه سيتم إنشاء صندوق خاص لدعم منتخبات الناشئين، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقال العطار : "سنقوم بتوقيع بروتوكول خاص بإنشاء صندوق لدعم منتخبات الناشئين في مؤتمر صحفي اليوم، الصندوق برعاية الشباب والرياضة وسيكون له مجلس أمناء وهو خاص بوجود دعم مالي من رجال الأعمال لدعم المنتخبات، وسيبدأ الصندوق بمبلغ 52 مليون جنيه، وهي عبارة عن مساهمات اجتماعية من شركات وطنية ورجال أعمال بعيدًا عن أي رعاية للمنتخبات".

وأكمل: "مجلس أمناء الصندوق ممثل من وزارة الشباب وإتحاد الكرة والشركات الداعمة، ولازال هناك أفكار آخرى، وسيتم الاعلان لاحقًا عن خطة الصندوق والاتحاد المصري لكرة القدم عن الفترة المقبلة".

وأتم: "سيكون هناك اجتماعات كثيرة للصندوق خلال الفترة المقبلة، من أجل بحث دعم منتخبات الناشئين بعيدًا عن المنتخب الأول أو الأوليمبي، لأننا نبحث عن بناء قاعدة جيدة من اللاعبين للسير على خطى محمد صلاح وتسهيل فكرة احترافهم بالاتفاق مع الأندية".

وكان اتحاد اتحاد الكرة قد عقد اجتماعا مع فيتور بيريرا استعرض خلاله رئيس اللجنة تقريره المفصل عن أداء اللجنة طوال الفترة الماضية وأوضح أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة في مسابقة الدوري المصري.