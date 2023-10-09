مدير مستشفى بغزة: الاحتلال الإسرائيلي حكم على المرضى بالقتل المباشر

قال الدكتور محمد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يقصف المدنيين في غزة ويطبق سياسة الأرض المحروقة، مشيرًا إلى أن هناك خطر حقيقي على حياة المرضى، كما أن هناك بعض المفقودين من الجرحى يتنفسون تحت الأنقاض ولا تستطيع السلطات الفلسطينية إنقاذهم بسبب عدم توفر الإمكانيات.

وأضاف "أبو سليمة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث الآن عن أكثر من 700 شهيد في قطاع غزة وهناك أكثر من 4000 مصاب في أقل من 36 ساعة وهذه الأعداد كبيرة جدا على السعة الاستيعابية السريرية في المستشفيات".

وتابع: "هناك 150 من المرضى في حالة حرجة وحرجة جدا ويستخدمون التنفس الصناعي، وهيئة العمليات لم تتوقف منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان وأقسام الطوارئ يأتيها شهداء وجرحى في كل لحظة، لأن الاحتلال يتبع سياسة الأرض المحروقة، إذ يقصف المدنيين في شققهم وأبنيتهم وأبراجهم".

وواصل، أن الساعات والأيام القادمة حرجة جدا، كما أن الكهرباء لا تعمل إلا 4 ساعات يوميا، ما يضطر المستشفى إلى تشغيل المولدات الكهربائية 18 ساعة يوميا، والوقود المتوفر في المستشفيات لا يكفي إلا 4 أيام، وأقسام العمليات وغيرها لا يمكن أن تعمل دون كهرباء، وبذلك، يكون الاحتلال قد حكم على المرضى بالقتل المباشر وتصبح المستشفيات كأنها مقابر.