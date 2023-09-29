تسلم عالم المصريات الدكتور "زاهي حواس" الدكتوراه الفخرية في الدراسات الإنسانية، في إحتفال كبير بجامعة ناجويا باليابان وقام رئيس الجامعة سيجي ياما وأساتذة الجامعة بتسليم شهادة الدكتوراه لعالم المصريات.

وأعلن نائب رئيس الجامعة ان زاهي حواس وصل إلى العالمية وله مصداقيه لدي شعوب العالم وأستطاع أن يدخل علم المصريات في قلوب اليابانين وله كتب ومقالات باللغة اليابانية دخلت بيوت الشعب الياباني.

وقد حضر تسليم الجائزه العديد من المواطنين والعلماء، ومن المعروف أن زاهي حواس هو أول مصري يحصل علي الدكتوراة الفخرية من هذه الجامعة.

وتعتبر هذه الدكتوراه هي رقم ١٠ والتي حصل عليها من العديد من الدول المختلفه.

وبعد التكريم ألقي حواس محاضره بإسم "أسرار المومياوات" وأجاب علي أسأله الحاضرين وسجل الإحتفال العديد من الصحفين وقناة NHK اليابانية.

وأشار "حواس" أن شعب الياباني له تقدير من المصرين لأنهم ساهموا في ازدهار الثقافة حيث بنوا دار الأوبرا وقدموا قرض لبناء المتحف الكبير ويقوموا بترميم مركب الشمس الثانية.

وأكد "زاهي حواس" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يعلن قربيا عن موعد أفتتاح المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.

اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية

اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية

اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية

اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية

اليابان تمنح زاهي حواس الدكتوراة الفخرية في الدراسات الإنسانية