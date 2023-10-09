إيداع الدعم حساب المواطن الأساسي والاضافي بعد دقائق

حساب المواطن.. 60 دقيقة تقريباً ويودع برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية الدعم المخصص بدفعة 71 لشهر أكتوبر في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

يذكر أن حساب المواطن يقوم بإيداع الدعم بشكل شهري في الساعات الأولى من صباح اليوم العاشر من الشهر الميلادي، والموافق غدا الثلاثاء ويستفيد بالدعم كل من صدرت لهم نتائج الأهلية.

وكان هناك توجيه ملكي أمس باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر أخرى وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، وفق وسائل الإعلام السعودية.

وتأتي محددات حساب المواطن الجديدة التي تم إقرارها بتعديل حد الإعفاء من التناقص بناء على تعديل الحد الأعلى للدعم وحد الدخل المانع، وحد الإعفاء من التناقص هو الحد الذي إذا تجاوزه إجمالي دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صدر توجيه ملكي بالموافقة على التالي: