تناول طفلك ملعقة من العسل الأسود يوميًا.. فوائد مهمة

يُعرف العسل الأسود بفوائده العديدة التي لا غنى عنها، فهو مصدر هام للحصول على الحديد ورفع المناعة، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه مفيد أيضًا للصغار ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمه، وفيما يلي نقدم لك أبرزها.

فوائد تناول العسل الأسود للأطفال يوميًا

فوائد تناول الأطفال العسل الأسود يوميًا

علاج الأنيميا

يساعد العسل الأسود على إمداد الجسم بالاحتياج اليومي من الحديد وسد نقصه عند مرضى الأنيميا، وينصح الأطباء بتناول ملعقة كبيرة منه على الريق أو إذابته في كوب من الماء الساخن، لضمان الاستفادة من قيمته الغذائية.

يقوي العظام والأسنان

كما يتميز العسل الأسود باحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم والماغنسيوم، وكلاهما من المعادن المفيدة لصحة العظام والمفاصل والأسنان خاصة للأطفال الصغار.

يعالج الإمساك

يلعب العسل الأسود دورًا كبيرًا في علاج الإمساك، بفضل محتواه العالي من معدن الماغنسيوم الذي يعمل على إرخاء عضلات الحوض المسئولة عن حركة الأمعاء، وهو ما يساعد على القيام بعملية الإخراج، دون مواجهة أي صعوبة في التبرز.