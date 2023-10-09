حلوى للانش بوكس| طريقة عمل كوكيز بجوز الهند الصحي لأولادك

الكوكيز من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار أيضًا، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية جدًا مما تسبب مشاكل عديدة لصحتهم، ولذلك نقدم لك طريقة صحية لعمل الكوكيز بالشوفان بخطوات سهلة وبسيطة.

كوكيز

طريقة تحضير كوكيز بالشوفان

المكونات

3 أكواب شوفان.

نصف ملعقة صغيرة صودا الخبز.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب سكر بني.

نصف كوب من مسحوق بروتين نكهة الفانيليا.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب زيت جوز الهند

كوب من حليب الأرز، أو حليب جوز الهند، أو حليب الصويا، أو حليب البقر.

تحضر كوكيز الشوفان بالطريقة التالية:

يسخن الفرن.

يوضع في محضر الطعام أو الخلاط الشوفان، والبيكنج بودر، والملح، والسكر البني، ومسحوق البروتين حتى يصبح شكل الدقيق شبه الناعم، ثم يضاف حليب جوز الهند، وزيت جوز الهند.

يخفق المزيج مرة أخرى حتى يصبح الخليط متجانساً، ثم يضاف جوز الهند ويتم التحريك بالملعقة.

تشكيل العجينة إلى كرات وتشكيل الكوكيز وترتيبها على صينية خبز مدهونة بالزيت.

خبز الكوكيز لمدة 6 دقائق.

تبريد الكوكيز قبل التقديم.

فوائد الكوكيز

خفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتنظيم مستوى السكر في الدم.

وجبة غنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، وأهم هذه العناصر المغنيسيوم، والفوسفور، والزنك، والمنغنيز، والسيلينيوم، والحديد.

الحفاظ على صحة القلب والقولون.

بما أن الشوفان خالي من الجلوتين فإنه يعتبر مثالياً للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين.

المساعدة على إنقاص الوزن.

تنظم عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والوقاية من الإصابة بالإمساك.

تعزيز صحة الجهاز المناعي.

تعزيز وظائف الدماغ مثل الذاكرة والتعلم.