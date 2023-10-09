أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات والوجه البحري، يرافقه أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بالجامعة، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة التغذية بالإدارة المركزية للمدن الجامعية، جولة تفقدية لمحافظة دمياط شملت تفقد كليتي: الطب بنين وبنات جامعة الأزهر بدمياط، يرافقه الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين الأزهر بدمياط، والدكتور محمد عبد العال، عميد كلية طب بنات الأزهر بدمياط.

وتضمنت الجولة الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية داخل الكليات عقب الانتهاء من حفل الاستقبال للطلاب الجدد بكل كلية والترحيب بهم، وتابع أيضا انتظام العملية التعليمية داخل فصول كلية التمريض الجديدة التي بدات الدراسة بها هذا العام الدراسي الجديد (2024/ 2023م)، إضافة إلى ذلك قام نائب رئيس الجامعة بجولة تفقدية؛ للاطمئنان والوقوف على أعمال الصيانة بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات بدمياط؛ للوقوف على عمليات تسكين الطلاب القدامي والاستعداد لبدء تسكين الطلاب الجدد شهر نوفمبر القادم.

تفقد سير العمل بوحدة الجاما نايف

كما تفقد نائب رئيس الجامعة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط وتفقد الأقسام المتخصصة، وتابع سير العمل بوحدة الجاما نايف، وأشاد فكري بما لمسه من مجهود كبير داخل قطاع الطب بدمياط.

ووجه فكري الشكر لإدارة كليات الطب جامعة الأزهر بدمياط ممثلة في: الدكتور راشد محمد راشد، عميد كلية طب بنين، والدكتور محمد عبد العال، عميد طب بنات؛ لجهودهم المخلصة في سبيل أن تكون جامعة الأزهر منارة علمية يقصدها القاصي والداني.

جاء ذلك بحضور الدكتور فتحي سلامة، وكيل كلية طب بنين لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عصام طمان، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم الصياد، وكيل كلية طب بنات الأزهر بدمياط لشئون التعليم والطلاب.نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليتي الطب والتمريض والمدن الجامعية بدمياط.