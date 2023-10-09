فيديو جديد لسيطرة المقاومة الفلسطينية على موقع عسكري للاحتلال.. شاهد

نشرت كتائب القسام فيديو لاقتحام موقع "أميتي" العسكري شرق محافظة رفح، يظهر فيه مقاتلين يرتدون زيًا عسكريًا ويطلقون النيران على جنود يبدو من ملابسهم بأنهم تابعين لجيش الاحتلال.

ويظهر من الفيديو دبابات فارغة من الجنود وجندي ملقى على الأرض.

شاهد الفيديو بالضغط من هنــــــــــــــا

هزت انفجارات هائلة وتصاعدت ألسنة اللهب، في "غزة"، نتيجة لاستمرار القصف على القطاع، وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات بين الفصائيل الفلسطينية وإسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

وأعادت مقاتلات إسرائيلية، مساء الاثنين، قصف حي الرمال بمدينة غزة بقصف جديد.

ولفتت وسائل إعلام عبرية إلى ما سمته بمؤشرات على عملية برية عسكرية وشيكة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام،الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الاثنين، أنه سيبدأ في إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام،"نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابقإنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة".

وفي الأثناء، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلي يعثر على 100 جُثة

أعلنت منظمة "زاكا" الإسرائيلية، العثور على 100 جُثة في مُستوطنة "بئيري" الواقعة بغلاف قطاع غزة، إذ قتلوا في اشتباكات مع المُقاتلين الفلسطينيين، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا وحشيًا على غزة عقب عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى" التي انطلقت أمس الأول السبت، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين، إلى جانب أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.