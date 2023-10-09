اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "عبدالسند يمامة يتقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

برنامج الوفد الانتخابي يعتمد على رؤية ثاقبة لحل المشاكل

لابد من تفعيل "المحليات" الضلع الثالث في السلطة التنفيذية

حشود وفدية تصطف أمام "الوطنية للانتخابات" خلال تقديم رئيس الوفد أوراق الترشح

الوفد يضرب المثل الأعلى في المشاركة السياسية الفعالة

قريبًا.. اجتماع الهيئة العليا لمناقشة تفاصيل الحملة الانتخابية

دخول الحزب ماراثون السباق الرئاسي استحقاق دستوري والتزام وطني

إسرائيل تواصل جنونها

قصف غزة بألف طن فسفور محرم دوليًا

3500 شهيد ومصاب فلسطيني منهم 91 طفلًا و61 سيدة