نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي وانتصارات أكتوبر

نظم حفل كبير للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في نقابة العاملين بجامعة الأزهر. وتم أيضًا افتتاح حديقة الرحاب للعاملين بجامعة الأزهر فرع أسيوط لأول مرة في تاريخها.

حضر الحفل أكثر من 600 شخص من العاملين وعائلاتهم. حضر الحفل القادة الشعبيون والتنفيذيون برئاسة علاء زيدان نائب رئيس النقابة العامة للتعليم والبحث العلمي واللواء سبف من المحاربين القدماء والشيخ محمد علم الدين ضاحي المشرف على رواق الأزهر بأسيوط ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي.

حضر الحفل أيضًا أعضاء هيئة التدريس مثل الدكتور ناجح أبو الدهب وكيل كلية العلوم والدكتور عادل عبده رئيس قسم اللغويات بكلية اللغة العربية والدكتورة سماح الجاحر والدكتور حازم العريان أعضاء مجلس الإدارة بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر بأسيوط والدكتور جمعة سند بكلية العلوم والدكتور الدوشي عبدالكريم كلية العلوم والدكتورة زينب لطفي بكلية التجارة للبنات بأسيوط.

كما حضر الحفل أيضًا قادة العمل النقابي علي راسهم ياسر مكي رئيس اتحاد عمال أسيوط ورؤساء النقابات العمالية بأسيوط منهم رئيس نقابة الري ورئيس نقابة السماد ورئيس نقابة الكهرباء ورئيس نقابة القوى العاملة.

شمل الحفل العديد من الفقرات، بدأت بتلاوة القرآن الكريم من قبل القارئ الشيخ ماهر ذكي، وكذلك التواشيح الدينية من قبل الشيخ أحمد ضاحي، وكلمات في ذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وفقرات فنية للأطفال.

وفي ختام الحفل، تم تقديم درع النقابة للضيوف وشهادات التقدير للحضور. قدم مجلس الإدارة الشكر للحضور على تشريفهم للحفل ودعمهم للمجلس في تقديم الخدمات للأعضاء. وقد قدم المجلس الوعد للأعضاء بأن يسعوا لتقديم كافة الخدمات لهم.

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر

نقابة العاملين بجامعة الأزهر تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر