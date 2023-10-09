ساعتين مرافعة و47 دافعا.. أشرف نبيل ينجح فى تأسيس مرافعته تمهيدا للنقض بقضية طبيب الساحل

بعد ساعتين من المرافعة عن المتهم الأول في قضية طبيب الساحل، نجح المحامي الشهير أشرف نبيل في تأسيس مرافعته تمهيدا للنقض فى قضية طبيب الساحل.

وفي الجلسة الثانية، ومع توقع المحامى أشرف نبيل أن النتيجة التى يرغب فيها ستتحقق فى الجولة الثانية اى أمام محكمة النقض.

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله إلى مرافعة المحامي أشرف نبيل دفاع أحمد شحتة، المتهم الأول بقتل طبيب الساحل، وأثبت ٤٧ دفعا ودفاع بمحضر جلسة المحاكمة.

واستهل أشرف نبيل دفاع المتهم مرافعته بتقديم العزاء لأسرة المجني عليه وللمحامين عنه معلقا: أنا اليوم جئت لست محاميا لشيطان، انما جئت للتنقيب عن مادفن خلف سطور الاوراق وصولة الى الحقيقة المطلقة التى لا غش فيها ولا ميل بعيدًا عن هوى البطش وبعيدا عما تدميه المشاعر من كأبة المنظر وبشاعة الجريمة .

وقرر أنه كله يقين من براءة المتهم مما نسب إليه من جريمة القتل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار عبد الغفار جاد الله، إحالة المتهمين الثلاثة في قضية طبيب الساحل، إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك لإبداء الرأي الشرعى فيهمعلى خلفية اتهامهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجرائم السرقة بالإكراه والخطف والاحتجاز والتعزيب.



جدير بالذكر أن مصدر مقرب من أسرة المتهم الرئيسي، كشف عن قبول أشرف نبيل الدفاع في القضية بعد وضع شروط معينة للقبول، من ضمنها أن النتيجة المرغوب الحصول عليها قد تتحقق فى الجولة الثانية من الدفاع أي أمام محكمة النقض، خاصة وأن القضية بها بعض الصعوبة بسبب أحداثها.