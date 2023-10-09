مجموعة عرين الأسود الفلسطينية تدعو لطوفان الضفة

دعت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، المواطنين في الضفة الغربية، إلى الخروج في مسيرات احتجاجية ومواجهة المستوطنين الإسرائيليين، في إطار ما أسمته بـ"طوفان الضفة".

وأعلنت المجموعة في بيان: "ندعو جميع أبناء شعبنا في الضفة الغربية للخروج في مسيرات احتجاجية، والتوجه لنقاط التماس والدخول إلى المستوطنات، وخوض مواجهات مع المستوطنين".

وأضاف البيان: "ندعو الجميع للخروج بتوقيت واحد، لجميع مناطق الضفة الغربية، في عمل عسكري مسلح يستهدف إسرائيل".

وطالبت المجموعة المسلحة المواطنين بحمل السلاح فورا وتجهيز الزجاجات الحارقة والسكاكين والعبوات المحلية، وتجنب انتظار هجوم المستوطنين على القرى.

وتأتي دعوة "عرين الأسود" في ظل التوتر الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، إثر تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتعد "عرين الأسود" مجموعة فلسطينية مسلحة ظهرت في عام 2022 في مدينة نابلس، وتتكون من عناصر من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وتتخذ المجموعة من البلدة القديمة في مدينة نابلس مقرا لها، وسبق لها أن نفذت عدة عمليات ضد أهداف إسرائيلية.