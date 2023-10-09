مخلل الملفوف يحمي من سرطان الجلد

ووفقا لخبير التغذية البريطاني مايكل موسلي، فإن مخلل الملفوف والأطعمة الأخرى التي تحتوي على البروبيوتيك لها تأثير مفيد على صحة الجلد.

وتحدثت خبير التغذية موسلي عن الأطعمة التي يساعد تناولها على تحسين حالة الجلد وتساعد على الوقاية من الأمراض الجلدية، بما في ذلك سرطان الجلد وقال الأخصائي لصحيفة TimesNewsUK إن صحة الجلد ومظهره ونضارته تعتمد بشكل كبير على حالة الأمعاء وتوازنها البكتيري.

وأوضح مايكل موسلي أن الميكروبيوم الصحي في الأمعاء يحمي الجلد من البكتيريا المسببة للأمراض، ويشارك في تكوين مناعة الجلد، ويظهر تأثيرات مضادة للأكسدة تعمل على تحييد التأثيرات البيئية الضارة.

وذكر الخبير أن حالة البكتيريا المعوية تتأثر بشكل إيجابي باستهلاك الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس (الألياف) والبروبيوتيك (البكتيريا المفيدة). ومن خلال تحسين صحة الجهاز الهضمي، تعمل هذه المنتجات أيضًا على تقوية صحة الجلد وهكذا، قام اختصاصي التغذية موسلي بتسمية مخلل الملفوف ضمن الأطعمة التي تحمي من سرطان الجلد.

"توجد البريبايوتكس في الكراث، والبروبيوتيك في مخلل الملفوف واللبن."

كما أوصى الخبير بتناول الأطعمة النباتية: الخضروات، والأعشاب. فتناولها يساعد بشكل فعال على إطالة شباب البشرة.

وقال خبير التغذية: "تحتوي المنتجات النباتية على العديد من المركبات المضادة للشيخوخة، وخاصة الكاروتينات، التي تساهم في حماية الخلايا المضادة للأكسدة، مما يبطئ الشيخوخة".