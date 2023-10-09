رئيس جامعة أسيوط يوجه بتزويد مستشفى طب الأسنان بالتجهيزات والمستلزمات اللازمة

أجرى الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، جولة تفقدية لمستشفى طب الأسنان الجامعي؛ في إطار متابعته المستمرة للمشروعات الكبرى للجامعة، والوقوف على الوضع الحالي لها؛ حيث يعد مستشفى طب الأسنان أحد نقاط قوة المنظومة الطبية الجامعية، ويقدم خدمة طبية متميزة لمرضى الأسنان المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد.

المنشاوي يتفقد مستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط ويطمئن على الخدمات الطبية المقدمة

رافق رئيس جامعة أسيوط، أثناء جولته، الدكتورة صفاء تهامي عميد كلية طب الأسنان ، والدكتورة هبة راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، والدكتور محمد بدوي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب ، والدكتور محمد ناهض مدير المستشفى.

وأشار الدكتور المنشاوي؛ إلى أن مستشفى الأسنان الجامعي، يعد أكبر مستشفيات طب الأسنان على مستوى الجمهورية، وأحد المشروعات القومية الكبرى، ويستقبل نحو ما يقرب من (2200 ) مريض شهرياً، وحوالي ( 30 ) ألف مريض سنوياً، ومجهزة بطاقة استيعابية ( 270 )كرسي أسنان؛ موزعين على وحدة الاستقبال، مشيداً بمنظومة العمل داخل المستشفى، والتي تواكب كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان؛ لتقديم خدمات متميزة في ظل الثقة الكبيرة التي نالتها المستشفى من المرضى، والمترددين عليه من كافة محافظات مصر.

وأجرى الدكتور أحمد المنشاوي؛ لقاءً مع طلاب الفرقة الثالثة؛ للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والاستماع إلى استفساراتهم؛ وذلك حرصًا من الجامعة على تسخير كافة سبل الدعم، والرعاية؛ لأبنائها الطلاب.

وأوضحت الدكتورة صفاء تهامي؛ إن الجولة تضمنت: تفقد الدكتور أحمد المنشاوي لقسم جراحة الفم والوجه والفكين، وغرف العمليات، وعيادة التركبيات الثابتة، فضلاً عن تفقده معمل ديجتال لاب، وكذلك تفقد معامل الطلاب (محاكاة ، أكاديمية ) ، والبالغ عددها (14) ، وقاعات الدراسات العليا .

ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بتزويد مستشفى طب الأسنان، بكافة التجهيزات اللازمة، والمستلزمات ، وكذلك أجهزة الحاسب الآلي، و أنظمة الصوت.

وأضاف الدكتور محمد ناهض؛ أن المستشفى مقام على مساحة تزيد عن( 6 )آلاف متر مربع، وتضم : أحدث الأجهزة، والمعدات الطبية، إلى جانب ( 9 )أقسام طبية في مختلف تخصصات طب الأسنان، ووحدة التعقيم المركزي، والتي تضم (3) غرف تعقيم مركزي مزودة بأربعة أجهزة تعقيم؛ سعة الواحد ( 55 ) لتراً؛ موزعة على كافة أدوار المستشفى، كما تحتوى على (20 ) جهاز تعقيم سعة( 25 ) لتراً، إضافة إلى أن المستشفى يضم: كوادر متميزة من الأطباء في مختلف التخصصات، وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان، والهيئة المعاونة، والتمريض.

رئيس جامعة أسيوط يوجه بتزويد مستشفى طب الأسنان بكافة التجهيزات والمستلزمات اللازمة

رئيس جامعة أسيوط يوجه بتزويد مستشفى طب الأسنان بكافة التجهيزات والمستلزمات اللازمة

رئيس جامعة أسيوط يوجه بتزويد مستشفى طب الأسنان بكافة التجهيزات والمستلزمات اللازمة

رئيس جامعة أسيوط يوجه بتزويد مستشفى طب الأسنان بكافة التجهيزات والمستلزمات اللازمة