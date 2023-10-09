اكتشاف ثوري جديد يحمي من النوبات القلبية المفاجئة.. علماء يزفون مفاجأة

ابتكر مجموعة علماء روس طريقة جديدة لتقييم مرونة الأوعية الدموية ومنع النوبات القلبية، تعتمد على تحليل الاختلافات في ضربات قلب المريض ونبضه، الأمر الذي يعتبر بمثابة مؤشرًا مهمًا لتشخيص أمراض القلب.

اكتشاف ثوري جديد يحمي من النوبات القلبية المفاجئة

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، أفاد العلماء أنه كلما كانت جدران الأوعية الدموية أكثر صلابة، كلما كان الإنسان أكثر حساسية لإرتفاع الضغط وأكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب.

وبحسب العلماء، قد تؤدي التقلبات الدورية في ضغط الدم الناجمة عن ما يسمى بموجات "ماير" إلى تغيرات في مرونة الأوعية الدموية، مما يسبب تغيرا إضافيًا في معدل ضربات القلب"، حيث إن هذا الاختلاف هو علامة على قدرة جدران الأوعية الدموية على التمدد.

وتعد هذه الطريقة الجديدة أرخص من الطرق الآلية المعتمدة على أنظمة التشخيص بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية المستخدمة في الطب.