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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير بالشأن الفلسطيني: إسرائيل تلجأ للغاز السام لمنع تسلل أفراد المقاومة

يستهدف الاحتلال قصف
يستهدف الاحتلال قصف الأبراج السكنية الفخمة

 قال أشرف أبو الهول الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، إن نتنياهو مستمر في ارتكاب مجازر غير مسبوقة، مع الاستفزاز الديني التي يقوم بها الاحتلال من خلال قصف المساجد.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن أرقى أحياء فلسطين يتم تدميره، مع حرمان غزة من الماء والوقود والمعونات.
 

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 وأشار أبو الهول إلى أن هناك مفاوضات بين نتنياهو والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزير الدفاع السابقين، منوهًا إلى أن إسرائيل استغلت الصور والفيديوهات التي عرضت بشأن طوفان غزة.

 ولفت إلى أن إسرائيل نفت دخول الفلسطينيين عبر الطائرات الشراعية وإنما هي فيديوهات مفبركة، معلقًا: “أخشى تلميح نتنياهو إلى أنه حينما ينتهي من فلسطين سيتجه إلى حزب الله ومواصلة الاعتداءات”.

 واستكمل: “إسرائيل تتجه لتدمير الأنفاق بالغاز السام وردمها لمنع تسلل عناصر المقاومة وتنفيذ أي عمليات أخرى داخل العمق الإسرائيلي”، مختتمًا: “مخازن الأسلحة الأمريكية ستفتح لإسرائيل في تدمير غزة، على غرار ما حدث في حرب 1973”.

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