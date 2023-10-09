أسعار الذهب في سوق الصاغة اليوم.. وعيار 24 بـ2549 جنيها

وصلت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، إذ يعتبر المعدن الأصفر الملاذ الآمن للكثير من المواطنين، فى ظل اضطراب سوقه المرتبط بالاقتصاد العالمي سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

سعر الذهب اليوم الأثنين 9 - 10- 2023

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,526 شراء 2,549 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,315 شراء 2,336 جنيها.

الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,210 شراء 2,230 جنيها.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,894 شراء 1,911 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,473 شراء 1,487 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,263 شراء 1,274 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 78,550 شراء 79,261 جنيها.

الجنيه الذهب بيع 17,680 شراء 17,840 جنيها.

الكيلو بيع 2,525,714 شراء 2,548,571 جنيها.