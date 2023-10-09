تراجع الأسهم الأوروبية تحت تأثير صراع الشرق الأوسط

فتحت معظم أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، إذ أدت الاشتباكات الدائرة في الشرق الأوسط إلى الاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات والذهب، كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3%.

الأسهم الأوروبية

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى الأسهم الأوروبية بنسبة 0.2%، وسجلت أسهم قطاعي الكيماويات والسفر والترفيه أكبر الخسائر.

وعزف المستثمرون على مستوى العالم عن المخاطرة وسط الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل و"حماس" التي فاقمت من حالة الغموض السياسي في الشرق الأوسط وأثارت المخاوف بشأن إمدادات النفط، وفقاً لـ"رويترز".

وقفز مؤشر قطاع الطاقة فى الأسهم الأوروبية بنسبة 2.2% مع ارتفاع أسعار النفط 3% لتسجل أكثر من 85 دولارا للبرميل، مما أبقى السوق الأوسع تحت ضغط بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.

وتراوحت مكاسب أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأوروبية مثل شركة ساب السويدية وليوناردو الإيطالية وراينميتال الألمانية بين

4.7 و7.2% على خلفية احتمالات باستمرار الصراع العسكري لفترة طويلة.

وهبطت أسهم شركات الطيران، بما في ذلك آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وإير فرانس كيه.إل.إم ولوفتهانزا، بما بين 2.7 و4.8% بسبب المخاوف من ارتفاع تكاليف الوقود.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على تراجع

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر أسواق الأسهم القطرية تعاملات خلال جلسة، اليوم الاثنين 8 أكتوبر، على تراجع بنسبة 1.65 %، بواقع 164.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 9836.22 نقطة.

وتم خلال جلسة فى أسواق الأسهم القطرية، اليوم، تداول نحو 182 مليونًا و353 ألفًا و142 سهمًا، بقيمة 461 مليونًا و368 ألفًا و470.932 ريالًا.

وبلغت رسملة السوق فى أسواق الأسهم القطرية خلال نهاية جلسة التداول 579 مليارًا و748 مليونًا و856 ألفًا و66.160 ريالًا، مقابل 589 مليارًا و911 مليونًا و655 ألفًا و524.730 ريالًا، في الجلسة السابقة.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر البحرين الـعام فى أسواق الأسهم البحرينية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,941.44 بانخفاض قدره 7.68 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 729.53 بانخفاض قدره 6.07 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى الأسهم البحرينية بنحو 961 ألفًا و827 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 207 آلاف و768 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 45 صفقة.