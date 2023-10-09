الإيسيسكو تعقد دورة تدريبية بالكاميرون حول الصحة والبيئة

انطلقت اليوم دورة تدريبية حول آليات دمج المفاهيم البيئية والصحية في البرامج والمناهج التعليمية، والتي يعقدها قطاع التربية في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في مدينة ياوندي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الكاميرونية لليونسكو، لفائدة عدد من الموجهين والمفتشين العاملين في المجال التربوي .

وتهدف الدورة، التي تتواصل أعمالها على مدى أربعة أيام، إلى المساهمة في تطوير سياسات وطنية دامجة للمفاهيم البيئية والصحية في البرامج والمناهج التعليمية، وبناء قدرات الأطر الفنية والتربوية في هذا الشأن، واستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في طرائق التدريس، وإنتاج الموارد الرقمية اللازمة، وكذا نشر وتقاسم التجارب الناجحة وتعزيز جهود الفاعلين في المجال.

وخلال افتتاح الدورة تحدث عدد من المسؤولين الكاميرونيين، منوهين بما تقوم به الإيسيسكو من دور مهم في تعزيز العملية التعليمية، وما تقدمه من دعم لدولها الأعضاء، ومن بينها جمهورية الكاميرون.

وفي كلمته، أبرز كل من الدكتور عبد العزيز يأووبا الأمين العام للجنة الوطنية الكاميرونية لليونسكو، والدكتور يوسف أبو دقة، مدير برامج بقطاع التربية بالإيسيسكو، أهمية عقد الدورة، راجيين أن تحقق أهدافها في تفعيل أدوار المؤسسات التربوية في المحافظة على البيئة والسلامة الصحية وفي ترسيخ السلوك البيئي والصحي السليم لدى الطلاب.

وتتناول محاور الدورة واقع المفاهيم البيئية والصحية في البرامج والمناهج التعليمية وآفاق دمجها واستثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في طرائق تدريسها بالكاميرون، وإبراز دور التكنولوجيا في تعزيز جودة البرامج والمناهج الدامجة للمفاهيم البيئية والصحية، وأفضل الممارسات التربوية في المجال، إلى جانب التكوين والتعليم الإلكتروني عن بعد، والموارد التعليمية المفتوحة وأهميتها في تعزيز التربية البيئية والصحية.