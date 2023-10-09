وائل جسار| موعد ومكان حفل القاهرة

يلتقي الفنان وائل جسار جمهوره في حفل خريفي جديد في القاهرة، وذلك ضمن جولاته الغنائية في عدد من الدول العربية

ومن المقرر أن يقام حفل وائل جسار في ال 16 من أكتوبر الجاري، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

كما يشارك وائل جسار في فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، المقامة فعالياته في الكويت مع الفنانة مي فاروق خلال أكتوبر الجاري.

كان قد طرح وائل جسار حديثًا أغنية لوتخاصمني عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب

وتقول كلماتها " حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش

مين هيكلمني، مين يتحملني

في الدنيا أكيد غيرك إنت مفيش

مين يتعب دايما علشاني

يعرف أسراري وحكاياتي

مين اللي معاه بقى مفتاحي

وفاهمني وحافظ دخلاتي

طب مين في جناني يعقلني

وفي كل حالاتي هيقبلني

إرجع لي بعادك ده قاتلني وقفل لي حياتي

حبيبي لو تخاصمني، أنا مين يقاسمني

أيامي الجاية وجنبه هعيش

حبيبي يا اللي واحشني، إنت معيشني

كم يوم في غيابك صعبين موت

طب مين يسمعني، مين هيدلعني

وأضحك وأنا جنبه بعلو الصوت"