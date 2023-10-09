عاجل
السيسي يؤكد ضرورة دفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية
الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يسيطر على التشكيل المثالي بالدوري السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي

 أعلن حساب الدوري السعودي الرسمي  مساء اليوم الإثنين، عن التشكيل المثالي  للجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023 _2024 .

 اقرأ أيضًا..

txt

أحمد سامي: طالبنا اتحاد الكرة باستبعاد هذا الحكم من مباريات الزمالك

 سيطر الهلال السعودي على تشكيل الجولة التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين بتواجد 4 لاعبين من الهلال السعودي في تشكيل الأسبوع، وشهد التشكيل المثالي لاعب وسط التعاون المتألق هذا الموسم، البرازيلي ألفارو ميدران، والغامبي أسان سيساي مهاجم ضمك، والظهير الأيسر السعودي للفتح، فهد الحربي.

 

 تشكيل الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين:

 حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج).

 خط الدفاع: إياغو سانتوس (الشباب)، رومان سايس (الشباب)، جواد ياميق (الوحدة)، فهد الحربي (الفتح).

 خط الوسط: ألفارو ميدران (التعاون)، سيرجي سافيتش (الهلال)، سالم الدوسري (الهلال)، ميشيل ديلغادو (الهلال).

 خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، أسان سيساي (ضمك).
 

الصورة

  يتصدر الهلال السعودي جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، فيما  يأتي التعاون في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

الجريدة الورقية