الهلال يسيطر على التشكيل المثالي بالدوري السعودي

أعلن حساب الدوري السعودي الرسمي مساء اليوم الإثنين، عن التشكيل المثالي للجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2023 _2024 .

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سيطر الهلال السعودي على تشكيل الجولة التاسعة في الدوري السعودي للمحترفين بتواجد 4 لاعبين من الهلال السعودي في تشكيل الأسبوع، وشهد التشكيل المثالي لاعب وسط التعاون المتألق هذا الموسم، البرازيلي ألفارو ميدران، والغامبي أسان سيساي مهاجم ضمك، والظهير الأيسر السعودي للفتح، فهد الحربي.

تشكيل الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج).

خط الدفاع: إياغو سانتوس (الشباب)، رومان سايس (الشباب)، جواد ياميق (الوحدة)، فهد الحربي (الفتح).

خط الوسط: ألفارو ميدران (التعاون)، سيرجي سافيتش (الهلال)، سالم الدوسري (الهلال)، ميشيل ديلغادو (الهلال).

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، أسان سيساي (ضمك).



يتصدر الهلال السعودي جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، فيما يأتي التعاون في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.