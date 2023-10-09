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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المحامين تواصل استخراج كارنيهات الأندية حتى 30 يونيو 2024

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن استمرار تلقى طلبات استخراج كارنيهات الأندية لأسر المحامين، في جميع أندية النقابة على مستوى الجمهورية، وذلك حتى 30 يونيو 2024، بمبلغ وقدره 50 جنيه لكل فرد في الأسرة، ومبلغ 100 جنيه لكل فرد من الوالدين، وكذلك تلقي طلبات أسرة المحامي بالمعاش، والمتوفين المستحقين للمعاش.

وتيسيرا على السادة المحامين، سوف يتم تقديم الأوراق المطلوبة، وتحصيل رسوم الكارنيه في النقابة الفرعية التابع لها المحامي، وفي إدارة الكارنيهات بالنادي النهري بالمعادي.
الأوراق المطلوبة:
1 ـ صورة شخصية لكل من الزوجة والأبناء والوالدين.
2 ـ صورة بطاقة الزوجة موضح بها اسم الزوج.
3ـ صورة بطاقة الأبناء.
4 ـ صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر.
5 ـ صورة بطاقة الوالدين.
6 ـ إذا كان العضو محامية تسلم صورة بطاقة الزوج مع صورة بطاقتها الشخصية + صورة شخصية للزوج.

ويحق لكل حامل بطاقة أندية النقابة، دخول جميع الأندية على مستوى الجمهورية بالنقابات الفرعية .

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