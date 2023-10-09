أسبوع باريس يتزين بأبرز صيحات موضة ربيع وصيف 2024

تزينت أسابيع الموضة للأزياء الجاهزة بباريس بأحدث تصاميم التي عكست مرادفات الأناقة الفرنسية لتخطف قلوب المعنيين بالموضة وتحصل المرأة على إطلالات جذابة ناعمة في ربيع وصيف 2024 واستوحي منها أجمل التنسيقات.

وبرع مصممي الأزياء في ابتكار تصاميم مفعمة بروح التجديد والنعومة في آن واحد؛ لتتألق مثل الزهرة في موسمي ربيع وصيف 2024.

وأحتلت التصاميم الجلدية مكانة خاصة في ربيع وصيف 2024، لانه من الأقمشة الرائجة لهذا الموسم، وتنوعت بين الفساتين والسترات و البناطيل، بالإضافة إلي المعطف الخفيف الأسود الطويل الذي ظهرت به عارضة ماركة اليساندرا ريتش Alessandra Rich، نسقيه على طريقتها مع فستان ساتان طويل مشقوق على الجانب، تممي أناقتك بحذاء Pointed وحقيبة صغيرة باللون الأسود.

القميص الأبيض نجم ربيع وصيف 2024

تصدر القميص الأبيض منصات موضة ربيع وصيف 2024، ليجذب إنتباه الجميع في أسبوع الموضة بباريس، وقدم بموديلات عصرية أنيقة، وجدنا لدى ماركة كريستيان ديور Christian Dior قميص سادة Oversized مصمم بأكمام طويلة تغطي كف اليد ومنسق مع تنورة ميدي سوداء مستقيمة القصة وحذاء غلاديتور أسود مزدان بحبات اللؤلؤ الصغيرة.

الفساتين بقصة المعطف

تفضل المرأة الأحتشام في كثيرًا من الأحيان وهذا ما حرص عليه مصممي الأزياء لتبرز موضة الفساتين المصممة بصيحة المطعف لتضيف لهن لمسة جذابة مفعمة الرقي والاحتشام.

لافت تصاميم فساتين المعطف موضة ربيع وصيف 2024، لذا أحببنا الفستان الأسود الـ A Line الطويل المزين بأزرار على الجهتين ومزود بحزام من نفس لونه يحدد الخصر من توقيع ماركة ألكسيس مابيل Alexis Mabille، نسقيه مع بوت أسود، واحملي حقيبة صغيرة سوداء مزوده بسلسال ذهبي طويل، وزيني اللوك بمجوهرات من الذهب الأصفر.

الأكمام القصيرة البارزة

وقدم مصممي الأزياء تنوع هائل يرضى جميع الأذوق ليخطف قلوب محبات الموضة للأناقة والرقي بتصاميم فساتين ا الأكمام القصيرة البارزة على منصات عروض أسابيع الموضة لربيع وصيف 2024، ظهرت عارضة ماركة كلوي Chloe بفستان أسود طويل مستقيم القصة مزين بتفاصيل ذهبية على أحرف الأكمام، ومنسق مع صندال أسود سادة.

نقاط البولكا تزين الفساتين

وبرزت موضة الفساتين المنقطة Polka Dots موسمي ربيع وصيف 2024، لتلمع صيحة Polka Dots وتثبت حضورها من جديد، ويقدم المصمم اللبناني إيلي صعب Elie Saab واحد من أجمل الفساتين التي رأيناها خلال عروض أسبوع الموضة في باريس، تميز بقصته الناعمة والياقة الـ V Neck وأكمامه الطويلة الأشبه بالكاب التي يصل طولها إلى حافة الفستان، جربي تنسيقه مع حذاء أسود وحقيبة حمراء.

البدلات بمفهوم عصري

قُدمت البدلات على منصات عروض أسبوع باريس بقصات وتفاصيل مميزة طغت عليها روح الإبتكار، قدمت ماركة سكياباريللي Schiaparelli بدلة مخططة مكونة من سترة طويلة من دون أكمام، وبنطال Culotte واسع، أعجبنا التطريز الذهبي الذي زينها ونقل التصميم إلى مستوى آخر من الفخامة، جربي تنسيقها مع قميص أزرق وانتعلي حذاء ذهبي واحملي حقيبة باللون الأحمر.