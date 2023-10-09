عمرو أنور يعلن قائمة طنطا لمباراة وادي دجلة

أعلن عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة في الجولة الثالثة في الدوري المحترفين .

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وشهدت القائمة ضم 22 لاعًبا وجاءت قائمة طنطا لمواجهة وادي دجلة كالآتي؛

احمد ربيع الشيخ، احمد شوقي، مصطفي الكومي "حراس مرمي"، ميدو جمال، حسام غالي، محمد الحسيني، احمد علي، احمد حسني، ساهر عبدالمنعم، كريم اسامة، محمد حسام الشرخة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، ابراهيم جمال، نانا انتوي، اسامة النجار، حسون محمد، محمد محسن شيكا، شهاب فتحي.

يُذكر أن طنطا سيواجه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين، وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأخير غدًا الثلاثاء في تمام السادسة مساءًا.