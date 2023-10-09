علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم خلال المراحل المبكرة

مرض السكري هو مرض خبيث، يمكن أن تكون الأعراض خفية للغاية ومن السهل تفويتها، خاصة إذا كنت لا تعرف ما الذي تبحث عنه، ولمساعدة الأشخاص على ملاحظة العلامات التحذيرية، شاركت أخصائية الغدد الصماء أنتونينا جوريفا الأعراض غير الواضحة خصيصًا لـ MedicForum.

وقالت جوريفا: "من المهم إجراء فحص مرض السكري كل عام، ويتم ذلك من خلال اختبارات الدم الروتينية التي يجريها الطبيب وبهذه الطريقة، يمكن اكتشاف مرض السكري مبكرًا وعلاجه بأقل قدر من الأدوية.

تشمل العلامات المبكرة لمرض السكري من النوع الثاني ما يلي:

كثرة التبول

زيادة العطش

الجوع المفرط

التعب، ونقص الطاقة

عدم وضوح الرؤية

الجروح أو الكدمات التي تكون بطيئة في الشفاء

فقدان الوزن غير المبرر

ألم أو تنميل أو وخز في الذراعين أو الساقين

التشخيص المبكر مهم لمنع المضاعفات الصحية العديدة التي يمكن أن يؤدي إليها مرض السكري من النوع الثاني.

ما هو مرض السكري من النوع 2؟

مرض السكري من النوع الثاني هو مرض خطير حيث لا يستطيع الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس العمل بشكل صحيح، أو أن البنكرياس لا يستطيع إنتاج كمية كافية من الأنسولين، وهذا يعني أن مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم يستمر في الارتفاع.

وزيادة نسبة السكر في الدم خطيرة لأنها تلحق الضرر بالأوعية الدموية، ويمكن أن يتدفق الدم الأقل أكسجينًا إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب، عندما لا تتلقى الأعضاء الحيوية ما تحتاجه من الأكسجين والمواد المغذية، فإنها تبدأ في العمل بكفاءة أقل.

خذ على سبيل المثال عضلة القلب، التي يمكن أن تصاب بالمرض إذا لم تحصل على ما يكفي من الأوكسجين والمواد المغذية، مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب.

علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى:

تلف الأعصاب

مشاكل القدم – القرحة والالتهابات

فقدان الرؤية والعمى

الإجهاض وولادة جنين ميت

مشاكل في الكلى

المشاكل الجنسية، على سبيل المثال، مشاكل الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه