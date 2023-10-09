هيفاء وهبي تكشف عن فيلمها الجديد "جوري"

كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن فيلمها الجديد "جوري "، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني عماد هواري عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب.

وقالت هيفاء: "إنها تعاقدت على بطولة فيلم بعنوان “جوري”، من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل، ويكون الفيلم في إطار رمانسي كوميدي.

واستكملت حديثها قائلة: "فيلم چوري يشاركني في البطولة الفنان بيومي فؤاد، محمود الليثي، وتوني ماهر، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا.

واختتمت هيفاء حديثها قائلة: “أيضًا مازلت أدرس موقفي من الموسم الرمضاني المقبل، وأقرأ سيناريو لمسلسل رمضاني في الفترة الحالية، ولكن لم أحسم قراري بتقديمه أم لا حتى الآن”.

آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي في موسم رمضان كان في 2018 بمسلسل لعنة كارما، وشاركها في بطولته شيرين، فارس رحومة، زكي فطين عبدالوهاب، محمد سليمان، إيناس النجار، وباسل الزارو، والعمل من تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة.

وتدور قصة مسلسل "لعنة كارما" حول فتاة تقوم بإرتكاب عمليات نصب وإحتيال وتغير شكلها في كل عملية، وهي قصة المسلسل الإسباني نفسها، حيث تحترف بطلته النصب ويتم إتهامها بعدد من الجرائم، وتضطر إلى الهرب والاختفاء حتى أن هيفاء قلدت نفس تسريحة شعر بطلة المسلسل الإسباني.