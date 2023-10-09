الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هيفاء وهبي تكشف عن فيلمها الجديد "جوري"

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كشفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عن فيلمها الجديد "جوري "، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني عماد هواري عبر قناته الرسمية على منصة يوتيوب.

وقالت هيفاء: "إنها تعاقدت على بطولة فيلم بعنوان “جوري”، من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل، ويكون الفيلم في إطار رمانسي كوميدي.

واستكملت حديثها قائلة: "فيلم چوري  يشاركني في البطولة الفنان بيومي فؤاد، محمود الليثي، وتوني ماهر، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله من أجل انطلاق التصوير قريبًا. 

واختتمت هيفاء حديثها قائلة: “أيضًا مازلت أدرس موقفي من الموسم الرمضاني المقبل، وأقرأ سيناريو لمسلسل رمضاني في الفترة الحالية، ولكن لم أحسم قراري بتقديمه أم لا حتى الآن”.

آخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي في موسم رمضان كان في 2018 بمسلسل لعنة كارما، وشاركها في بطولته شيرين، فارس رحومة، زكي فطين عبدالوهاب، محمد سليمان، إيناس النجار، وباسل الزارو، والعمل من تأليف عبير سليمان وإخراج خيري بشارة.

وتدور قصة مسلسل "لعنة كارما" حول فتاة تقوم بإرتكاب عمليات نصب وإحتيال وتغير شكلها في كل عملية، وهي قصة المسلسل الإسباني نفسها، حيث تحترف بطلته النصب ويتم إتهامها بعدد من الجرائم، وتضطر إلى الهرب والاختفاء حتى أن هيفاء قلدت نفس تسريحة شعر بطلة المسلسل الإسباني.

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة لـ قصة فيلم حياة مايكل جاكسون

ممثل لبناني ينجو من الموت .. فيديو

بعد إحالتهما لمجلس تأديب.. التفاصيل الكاملة حول أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان

التفاصيل الكاملة لعلاقة سمية الخشاب بـ غالية سائقة الميكروباص

حمل واختفاء وحجاب.. تفاصيل في حياة إنجي خوري وأدهم نابلسي

7 ألوان تحتل عرش الموضة في شتاء 2023.. اعرفي التفاصيل

الملامح الأولى لـ "صلة رحم" إياد نصار وريهام عبد الغفور

التفاصيل الكاملة حول مسرحية التلفزيون لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد
الجريدة الورقية