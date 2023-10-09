ليبيريا.. تكاليف المعيشة والتنمية وقضايا انتخابية كبيرة يستقبلها الناخبون

بعد أسابيع الدعاية، انتهت الحملة الانتخابية في 8 أكتوبر في ليبيريا، سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع غدًا الثلاثاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويتنافس 19 مرشحا ليحلوا محل الرئيس جورج ويا الذي يسعى لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.

وفي سوق في منطقة ويست بوينت في مونروفيا، كانت تكاليف المعيشة والاقتصاد هما الشاغلان الرئيسيان لهؤلاء البائعين.

قال كومبا: العمل صعب عندما تأتي للبيع ، فإنك تكسب خبزك اليومي فقط إذا كنت تبيع طوال اليوم وتحصل فقط على 2000 دينار ليبي (حوالي 10 دولارات أمريكية ، محرر)، فماذا ستفعل لأطفالك؟ شيء الأمور تزداد صعوبة وصعوبة، لكن لا يمكننا الشكوى".

"نريد طرقا"، وأضافت ماري س، نحن بحاجة إلى طرق للوصول إلى مدننا. يريد الناس نقل منتجاتهم إلى المدينة لقد جئت من غراند كرو ، لكن لا يوجد طريق، يريد الناس إحضار الموز ، eddoes ، لكن لا يوجد طريق نريد أن يكون الطريق ممهدا حتى نتمكن من الذهاب إلى مسقط رأسنا".

كان من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 8.2٪ بسبب التكهنات المتعلقة بالانتخابات ، وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2023 الصادر عن بنك التنمية الأفريقي.

وهناك نحو 2.4 مليون ليبيري مسجلين للتصويت.

أبراهام البالغ من العمر 32 عاما هو سائق توك توك ، ويعمل أيضا في متجر والدته ولا يثق في السياسيين.

"يأتون ويخبروننا أنهم سيجلبون الكثير من التنمية والأشياء لكن معظمهم لا يوفون بوعودهم ويخيبون آمالنا وفي نهاية اليوم يصفوننا بأقلية صاخبة. لذلك نحن فقط ندعو الله أن نحصل على قائد جيد، هذا كل شيء، لأن معظمهم يكذبون لاستخدامنا بأنهم سيفعلون هذا وذاك وفي نهاية اليوم عندما يتم انتخابهم لا يفعلون شيئا».

المنافسون الرئيسيون لوياه يتنافسون على الرئاسة

ينظر إلى جوزيف بواكاي من حزب الوحدة الذي خسر في الجولة الأخيرة من التصويت في عام 2017 على أنه منافسه الرئيسي.

وهو يخوض الانتخابات على أساس برنامج لتحسين البنية التحتية والاستثمار في الزراعة وجذب المستثمرين وفتح ليبيريا أمام السياح واستعادة صورة الأمة.

وأبرم بواكاي تحالفا مع أمير الحرب السابق والسيناتور الأمير جونسون، الذي دعم ويا في عام 2017، ويحتفظ بدعم قوي في مقاطعة نيمبا مسقط رأسه في الشمال.

قدم ألكسندر كامينغز ، 66 عاما ، نفسه كمدير جيد يتمتع بمهارات ومعرفة من مهنة طويلة في مجال الأعمال لا يمتلكها منافسوه.

ساعد عمله خاصة في الرتب العليا لشركة كوكا كولا في بناء ثروة مكنته من تمويل مشاريع التنمية في الداخل.

وهو يستخدم المكنسة كرمز له، ووعد بتنظيف الفوضى التي خلفها الحكم السيئ وأخيرا وضع المسؤولين عن أهوال الحرب الأهلية 1989-2003 في قفص الاتهام.

يصف تياوان جونجلو البالغ من العمر 67 عاما ترشحه للرئاسة بأنه "نسمة من الهواء النقي" على موقعه على الإنترنت.

إنها المرة الأولى التي ينقل فيها المحامي قضيته إلى الناخبين ، لكنه بعيد كل البعد عن أن يكون مبتدئا سياسيا.

وسيختار الناخبون أيضا 73 نائبا و15 عضوا في مجلس الشيوخ من أصل 30 في البلاد في نهاية فترة ولايتهم.