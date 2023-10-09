تعليم الوادي الجديد يفوز بالمركز الثالث في مسابقة مراكز تنمية المهارات الموسيقية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالفالي نويفو، حصول القطاع التعليمي بالمحافظة على المركز الثالث على المستوى الوطني في مسابقة مراكز تنمية المهارات الموسيقية لصيف 2023، والتي أقيمت بمقر مدرسة الأمل الابتدائية بالوادي الجديد تابعة لإدارة الخارجة التعليمية بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية.

وأشار عبدالعزيز إلى جهود توجيه عام التربية الموسيقية بالمديرية والقائمين على مركز تنمية المهارات الموسيقية بالخارجة في تقديم كافة سبل الدعم للطلبة المشاركين للوصول إلى هذا المركز المتميز.

وفي سياق متصل، أعلن عبد العزيز استمرار الزيارات لعدد من المدارس، حيث شارك طلاب مدرسة الزهور للتعليم الأساسي في طابور المدرسة وقاموا بتحية العلم.

في إطار جولات ميدانية لمراقبة الدوام في المدارس ومتابعة انتظام طلاب المدارس، في ظل التزام المعلمين بالزي المدرسي والطالبات بالزي المدرسي، بالإضافة إلى تفقد مدرسة الشعراوي الثانوية للبنات بالمحافظة الخارجة.

وحث الطلاب على ضرورة العمل بجد واجتهاد ومواكبة التطورات التكنولوجية بما يتوافق مع التطور والتحول الذي يشهده نظام التعليم، وكيف حقق النظام التعليمي الجديد التدريب الكامل والشامل للطالب من خلال الابتكار. . وتنمية وتحسين مهارات الطالب وتنفيذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى بناء شخصيته، مشيراً إلى أنه سيتم مكافأة مدير المدرسة ووكيل المدرسة على تفوقهما والتزامهما.