"أهمية دور المرأة المصرية في المشاركة السياسية" ندوة ينظمها مركز إعلام أسيوط

في إطار الحملة الانتخابية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك أمانة .. انزل وشارك"، نظم مركز إعلام أسيوط ندوة في قاعة المؤتمرات بالمجمع حول "أهمية دور المرأة المصرية في المشاركة السياسية".

وقد حضرت الدكتورة مروة كدواني، أستاذة العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة أسيوط ومقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، لتقديم الحديث.

تناولت الدكتورة مروة أهمية دور المرأة المصرية ومكانتها المستحقة في الدولة وبين الدول المتقدمة، حيث تعد مشاركتها السياسية جزءًا أساسيًا من تمكينها في الجمهورية الجديدة، لأنها تسهم في نهضة المجتمع وتسهم في تقدمه نحو المستقبل المشرق، وتتحمل المرأة المصرية مسئولية كبيرة في المجتمع، وبالتالي لها تأثير واضح في تكوين الأجيال وفي جميع مجالات الحياة.

أضافت كدواني أن المرأة المصرية، من خلال مشاركتها السياسية الفاعلة، تحقق ذاتها وتعزز قدراتها وتطور مهاراتها بشكل مستمر، وذلك بفضل وعيها العميق والشامل بكل ما يحدث في الساحة السياسية.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية لديها الكفاءات والقدرات اللازمة للمشاركة الفعالة في العملية السياسية واتخاذ القرارات، وأكدت أن دور المرأة في المجتمع لا يقتصر فقط على الحياة الأسرية والرعاية الاجتماعية، بل يمتد إلى المشاركة في صنع السياسات والقرارات التي تؤثر في مستقبل البلاد.

وأثنت الدكتورة مروة على الجهود التي تبذلها الهيئات والمؤسسات المصرية في تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. وأشارت إلى أنه من الضروري توفير المزيد من الفرص والموارد لدعم المرأة وتمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية.

كما تحدثت الدكتورة مروة عن أهمية توعية المرأة المصرية بحقوقها السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية. وشددت على ضرورة تمكين المرأة من التعليم والتدريب لزيادة قدراتها ومهاراتها القيادية في المجال السياسي.

وأوصت مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، سيدات مصر الفاضلات، بأن مشاركتهن السياسية تعد استكمالًا لدورهن الفعال في المجتمع، وحقًا منحهن الدستور وصوتهن أمانة، وأن المشاركة الإيجابية لهن واجب وطني.

حضر اللقاء عدد من القيادات والكوادر النسائية بالمحافظة، وعدد من النساء الريفيات وسيدات المجتمع المحلي بأسيوط، بالإضافة إلى بعض ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وقد أدار اللقاء عبير جمعة حسين، مدير مركز إعلام أسيوط.

وفي نهاية الندوة، أبدى الحضور استحسانهم وتقديرهم للدكتورة مروة على مشاركتها المفيدة وإلقائها المعلومات القيمة حول دور المرأة المصرية في المشاركة السياسية، وأعربوا عن التزامهم بدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية لتحقيق التنمية والتقدم في مصر.

ندوة ينظمها مركز إعلام أسيوط

ندوة ينظمها مركز إعلام أسيوط

ندوة ينظمها مركز إعلام أسيوط

ندوة ينظمها مركز إعلام أسيوط

ندوة ينظمها مركز إعلام أسيوط