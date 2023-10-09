الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط فني تبريد وتكييف بحوزته أسلحة وذخائر بالقاهرة

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

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ضبط 8 متهمين لقيامهم بتزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة

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جهود مكثفة لقطاع أمن المنافذ


 

 فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (فنى تبريد وتكييف - مقيم بدائرة قسم شرطة بـــدر) حال قيادته سيارة "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بـــدر ، وبحوزته (طبنجة صوت "بدون خزينـــة" - بندقية خرطوش "غير مُبلغ بسرقتها " -  عدد 2 فــرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 هاتف محمول).

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

وبمواجهتــه اعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

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