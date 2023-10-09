ضبط 8 متهمين لقيامهم بتزوير توكيلات لأحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 8 أشخاص في محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وصرح مصدر أمني أن المتهمين، عُثر بحوزتهم على إجمالى 596 نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما تم تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.