إلزام الصيادلة بالدعوة للانتخابات.. الحكم 26 نوفمبر

حجزت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من اسلام عبدالفضيل وآخرين، طالبوا فيها بإلإعلان عن إجراء انتخابات نقابة الصيادلة والنقابات الفرعية للحكم 26 نوفمبر المقبل.



وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من جابر تادروس واخرين، والتى تطالب بوقف قرار إلغاء الدعوة لعقد جمعية عمومية،مع الغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم إجراء الدعوة لعقد جمعية عمومية بنقابة الصيادلة.

واختصمت الدعوى رقم ٤١٠٩٠ لسنة ٧٧ قضائية، محمد فكري الحارس القضائي لنقابة الصيادلة.

وذكرت الدعوى أن نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، وهو إجراء وقتي ولا بد من انتهاء فرض الحراسة على النقابة وعودة انتخاب نقيب ومجلس منتخب للنقابة،مثل باقي النقابات.