نائب رئيس مدينة رأس سدر يترأس اجتماع الاستعدادات لمجابهة السيول

عقد محمد ذكي نائب رئيس مدينة رأس سدر، اجتماعاً اليوم الإثنين للوقوف على الاستعدادات الخاصة بمجابهة موسم السيول، بحضور الساده مديري الإدارات المعنية.

ووجه “ ذكي ” الشكر إلى كل الإدارات على تعاونهم الكامل، واستعداداتهم المستمرة لمواجهة الأزمات، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بإقامة السدود، لحماية المدينة وضواحيها .

وأكد أن مشروعات الحماية من السيول، التي يجري تنفذيها بمناطق «أبوجعدة»، و«وادي وردان»، التابعين لقرية «أبو صويرة»، شرق المدينة، التي قامت الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء بالإشراف عليها انتهت بالفعل و منهم سد «وادي وردان» بطول 1800 متر، بارتفاع 10 أمتار.

بالإضافة إلى إنشاء بحيرة صناعية بطول 1000 متر، وبعرض 350 متراً، وعمق 6 أمتار، فضلاً عن إنشاء قناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي «الطيبة». و سد أبو جعدة .

و تم عرض مهام كل جهه من الجهات المعنية و الإجراءات التي تم اتخاذها لتطهير البرابخ ( مخرات السيول ) أسفل الطريقين الساحلي و الدولي و التاكد من الصلاحية الفنية لجميع المعدات و السيارات التي يمكن استخدامها في مواجهه الأزمة سواء معدات مجلس المدينة أو القطاع العام و الخاص .

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