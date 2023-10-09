الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تخسر 27 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها في مستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات، اليوم الإثنين، بين الهبوط والصعود.

خسر رأس المال السوقي للأسهم  27 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.294.3 تريليون جنيه، وذلك بعد شطب العز الدخيلة من بيانات البورصة

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوي 19267نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06% .

خسر مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.15%.

 

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