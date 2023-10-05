الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التسجيل في التأمين الصحي الشامل 2023 بخطوات بسيطة

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

التسجيل في التأمين الصحي 2023.. بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في العديد من المحافظات، التي تعد من أبرز إنجازات الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المدن المختلفة، ويحرص الكثير من المواطنين المستحقين للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، على الاشتراك به، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة رابط التسجيل في التأمين الصحي 2023.

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وترصد "بوابة الوفد" في السطور التالية خطوات التسجيل في التأمين الصحي 2023 بخطوات بسيطة.

خطوات التسجيل في التأمين الصحي الشامل

تصفح منصة بوابة مصر الرقمية.
تسجيل الدخول على الحساب الشخصي الخاص به على بوابة مصر الرقمية.
اختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.
اختيار خدمة تسجيل بيانات الأسرة التأمينية.
اختيار المحافظة حسب بيانات الإقامة الواردة في بطاقة الرقم القومي.
استكمال بيانات الأسرة واستكمال بيانات المستفيدين الذين جرى عرضهم في شاشة البيانات الأساسية للأسرة التأمينية.
تظهر رسالة للمواطن مفادها تم حفظ بياناتك بنجاح.
وفي حالة الرغبة في إضافة مستفيد جديد، يتم إجراء الآتي:
الضغط على إضافة مستفيد آخر.
إدخال الرقم القومي للمستفيد.
وبعدها استكمال بيانات المستفيد.
حفظ البيانات بنجاح.
بعد مرور 48 ساعة، يمكنكم التوجه لوحدة الرعاية الأولية التي سبق اختيارها، لتسديد الاشتراك واستلام الكارت التأميني، والحصول على مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد.

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