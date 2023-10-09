فاعليات تدريبات مركز الابداع مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الساحل

استمرار تدريبات مركز الابداع بجنوب سيناء «مكتب قادرون باختلاف » بمركز شباب الساحل بطور سيناء تدريباته الرياضيه والعاب ترفيهيه لاعضاء المركز .

تأتى هذه الأنشطة تنفيذا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة وتعليمات الاستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى يؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وامكانياتهم

تانى هذه الفعاليات تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات الاستاذ محمد فتحي وكيل الوزارة و متابعه الاستاذ احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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