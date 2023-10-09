رسميًا.. السعودية ترسل لـ "فيفا" خطاب الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

شهدت الساعات الأولي من اليوم الإثنين، إرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابًا رسميًا للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بالترشح لإستضافة نسخة كأس العالم 2034.

وقال الاتحاد السعودي في بيانه: "تعتزم المملكة في ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرص المملكة على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في ذات الوقت تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير".

كم أكد ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو مجلس"فيفا": "كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح المملكة باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع".

وأشارت تقارير دولية إلى أن أستراليا تعد حاليًا المنافس الأقرب مع السعودية في استضافة نسخة 2034 من المونديال ، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن دورة الألعاب الأولمبية 2032 ستقام هناك وهو الأمر الذي يجعل إقامة المونديال الأسترالي أمر صعب.

التصويت بالإجماع ..

كان مجلس الفيفا وهو الجهة العليا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، صوتت بالإجماع على إقامة مونديال 2030، في 3 من دول أمريكا الجنوبية “أوروجواي والأرجنتين وباراجواي”، والقارة الأوروبية “إسبانيا والبرتغال” وفي القارة الأفريقية دولة “المغرب”.

وواصلت قارة آسيا بعد نسخة مونديال 2030، أصبحت هي الآن الأقرب لاستضافة مونديال 2034.

يذكر أن فيفا ، قد أعلن إقامة مونديال 2030 في ثلاث قارات ، في اليوم ذاته الذي تقدمت فيه السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.