حريق سيارة نقل وإصابة 6 في حادثين بطريق القاهرة - أسيوط

تمكنت اجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة على حريق شب بسيارة نقل محملة بمواد غذائية بطريق القاهرة- أسيوط الغربي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بسيارة نقل محملة بمواد غذائية، بطريق القاهرة -أسيوط الغربي قبل مطلع الكيلو 55 في نطاق محافظة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث اخر فى الطريق أصيب 6 مواطنين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي العياط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين اصابة 6 من ركاب السيارة , وتم نقل المصابين الي مستشفي العياط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.