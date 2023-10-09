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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

صابر الرباعي يستعد لإحياء حفل غنائي بالكويت

صابر الرباعى
صابر الرباعى

يستعد الفنان صابر الرباعى، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 3 من شهر نوفمبر القادم، ويقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

صابر الرباعى

خطوبة نجل صابر الرباعى

احتفل صابر الرباعى مؤخرا بخطوبة ابنه إسلام، فى أجواء عائلية، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى، فيديوهات أثناء الحفل والذى كان داخل المنزل، حيث غنى صابر الرباعى احتفالا بخطبة ابنه، أغنيته الشهيرة "أتحدى العالم كله"، كذلك عبر صابر الرباعى عن سعادته بخطوبة ابنه اسلام، حيث وجه كلمة صغيرة للحضور.

خطوبة إسلام نجل صابر الرباعى

وحل صابر الرباعى، مؤخرًا ضيفا في حلقة النجمة أنغام فى برنامجها "أنغام"وخلال اللقاء كشف صابر الرباعى أنه لا يشعر بالراحة خلال غنائه فى الاستوديو قائلا: "الاستوديو بيخنقنى ويقيدنى.. مش بغنى براحتى، لكن اللايف حياة تانية وببقى حر فيه".

 

وتحدث صابر الرباعى عن الأصوات النسائية التي يحب سماعها، وقال: "وردة لما تغنى أشعر بالفرح وأبتسم، وفى زياراتى لمصر كنت لازم أزورها، وكنا هنغني مع بعض، لكنه مشروع لم يكتمل وعملت لوردة أغنية من ألحانى وكلمات هانى عبد الكريم اسمها "طول عمرى وأنا بحلم"، ولما توفيت غنتها تكريما لها، وأطلقت عليها اسم وردة.

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