سر تلحين بليغ حمدي أغنية "أنساك" بدلا من محمد فوزي (شاهد)

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّ بليغ حمدي حصل على محبة الجمهور بكل طبقاته، فقد ألّف بعض ألحانه من التراث الشعبي، مشيرةً إلى أن عبدالحليم حافظ وصفه بأنه أمل مصر في الموسيقى، وقالت أم كلثوم إنه نهر متدفق هادر من الأنغام الجميلة، وقال محمد سلطان عنه إنه كان إنسانا وفنانا فوق العادة.

الموسيقار محمد عبد الوهاب

وأضافت "ماهر"، خلال تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تغزل في موهبته الموسيقار العبقري الكبير محمد عبدالوهاب، وقال إن بليغ حمدي أنعم الله عليه بجمل غنائية عبقرية قلما ينعم بها على فنان كل 50 سنة".

بليغ حمدي

وتابعت: "بليغ حمدي عرف بطريقته وبصمته أن يجذب أكبر الفنانين له، فقد كان خجولا، ومن أجمل الأغاني التي لحنها لكوكب الشرق أم كلثوم أغنية أنساك التي لها قصة طريفة تعبر عن أخلاق فناني زمن الفن الجميل، حيث كان يجب أن يلحنها الموسيقار محمد فوزي".

وأوضحت: "كانوا موجودين في صالون ثقافي بحضور أم كلثوم، وخرج محمد فوزي من الصالون لسبب ما فاطلع بليغ حمدي على الورق وقرأ كلمات الأغنية ودندنها ودخل عليه محمد فوزي وسمع لحن الأغنية، فتحدث إلى أم كلثوم وقال إن بليغ حمدي لحن هذه الأغنية بشكل أفضل منه واستأذنها ألا تقول له إن محمد فوزي كان سيلحن هذه الأغنية لأن بليغ كان خجولا ووافقت ولحن بيلغ الأغنية".