القبض على شخصين لقيامهما بغسل 12 مليون جنيه بكفر الشيخ

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام القانون.

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فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صياد وزوجته - مقيمان بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهما بالإشتراك مع آخرين بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية وقيامهم بإستقطاب ونقل وتهريب وإيواء المهاجرين غير شرعيين بإحدى الدول تمهيدا لنقلهم إلى دول أجنبية عن طريق مراكب الصيد غير المؤمنة مقابل مبالغ مالية وبالمخالفة للقانون والتحصل على أرباح مالية ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية- شراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قاما بها المذكورَين بمبلغ (12 مليون جنيه تقريبا).

حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.