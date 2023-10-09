مياه الشرب بالشرقية تُنظم ندوة توعوية لأئمة وخطباء مدينة كفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم الندوات التوعوية للأئمه والخطباء لتعريفهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وتفعيلا لدور الائمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولا لتحقيق الأمن المائي المستدام

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم ندوات توعوية لائمة وخطباء مساجد مدينة كفر صقر، وذلك خلال اجتماعهم الدوري لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة ونشر رسائل التوعية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي لتحقيق الامن المائي المستدام.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الهدف من تنظيم الندوة هو نقل هذه الرسائل التوعوية المتضمنة التعريف بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب في الحياه اليومية، وكذلك الحفاظ علي شبكات الصرف الصحي والبيئة من التلوث للمواطنين من خلال خطبة الجمعة والفعاليات الدينية المختلفة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أشاد بالدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة، والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف بصفة دورية، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم كوب مياه نظيف لهم، مؤكدًا على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان استدامة واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

من جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى تجديد شهادة "الأيزو 17025" لمعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه العباسة المرشحة بمركز أبو حماد، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل، بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) على أقسام المعمل ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة، وفقًا للمعايير القياسية والدولية من هيئة الإيجاك الدولية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلين على شهادة الاعتماد الدولية TSM منها 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة للصرف الصحي، وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق، ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا، ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة العباسة المرشحة بأبو حماد، ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر، والحاصلين على تجديد شهادة "الأيزو 17025" بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك).

كما شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بقرية العدوة التابعة، لرئاسة مركز ومدينة ههيا، والمُقامة على مساحة 1436 مترًا، وذلك تمهيدًا لافتتاحها رسميًا لتعمل بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم، وبتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون جنيه، لتسهم وبشكل كبير في توفير كوب مياه نظيف لأهالي القرية والقرى المجاورة لها.

وقدمت المهندسة إيمان رفعت، رئيسة الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرحًا تفصيليًا عن مكونات المحطة التي تضم المآخذ وطلمبات المياه العكرة والمرشحة ووحدة الترشيح وخزانات المياه المرشحة ومنظومة حقن الكلور والصودا لتوفير مياه شرب نظيفة لأهالي قرى "العدوة - كفر حمودة – كفر عجية – الشبراوين".

وتفقد محافظ الشرقية مكونات المحطة التي تعمل بنظام الترشيح الفائق، مشيدًا بالجهد المبذول في إنجاز الأعمال بالمحطة والوصول إلى مشروع مياه شرب متكامل لخدمة قرى مركز ههيا.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز "الزقازيق – ههيا - الحسينية – فاقوس" بتكلفة إجمالية 2 مليار و600 ألف جنية، من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري ابتهاجًا بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.