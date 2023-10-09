استعدادات مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية 32.. صور

بدأت منذ قليل، استعدادات المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية 32 في دار الأوبرا المصرية برئاسة د. خالد داغر، تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني

وتوافد عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة على المسرح الصغير الذي يشهد فعاليات المؤتمر.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الواحدة والنصف بعد ظهر الإثنين 9 أكتوبر بالمسرح الصغير والذي يديره المايسترو هانى فرحات.

تقام فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية فى الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الإعلام والشبكات الإذاعية .