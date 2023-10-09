البيئة تواصل جولاتها الميدانية بمحافظات منظومة تلوث الهواء

تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتهم الميدانية اليومية على محاور عمل المنظومة بمحافظاتها المختلفة؛ للاطمئان على سير عمل المنظومة و أحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وذلك استمرارًا لجهود مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة وتنفيذًا لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

جولة ميدانية بالغربية

قام محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي بجولة ميدانية لمحافظة الغربية تم خلالها المرور على محور طريق كفر الزيات البحيرة، حيث تلاحظ استقرار الوضع العام وارتفاع نسب الجمع والكبس بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، وقد تم رصد حالة واحدة لحرق مخلفات زراعية على الطريق بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية لكميات قليلة وتم التعامل معها وإطفائها من خلال الفلاحين وقد تم التشديد على الفلاحين بعدم حرق أي مخلفات كما تم التنسيق مع ممثلي إدارة الارشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز لتحويلة إلى أعلاف للماشية.

واستكمل معتمد الجولة بالمرور على محافظة البحيرة بمركزي إيتاي البارود والدلنجات حيث اتسم الوضع بمركز إيتاي البارود بالاستقرار ولم يتم رصد أي حرائق كما تم المرور على مواقع جمع وكبس قش الأرز حيث تبين ارتفاع كميات القش المجمع والمكبوس، وفيما يخص المرور على مركز الدلنجات فقد تم المرور على مواقع الجمع والكبس بالمركز والمرور على عدد من المحاور الزراعية حيث تم رصد عدد من الحرائق المحدودة وتم توجيه المحور لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما تم المرور على مناطق صناعة الفخار بقرية جزاير عيسى وتم رصد بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. هذا وقد تم التنسيق مع السيد رئيس مجلس المدينة بالدلنجات لتشديد الرقابة على مناطق صناعة الفخار للتأكد من التزامها بالقرارات المنظمة لعملها خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.

حرق المخلفات البلدية

وقد تضمنت الجولة أيضًا المرور على محور شبرا بنها الحر حيث تم رصد نقطة لحرق المخلفات البلدية الصلبة أسفل الطريق وتم التنسيق مع المحور لاطفائها، هذا وقد تم التوجيه لفرع القاهرة للتنسيق مع محافظة القليوبية لرفع تراكمات المخلفات البلدية والزراعية من على جانبي الطريق وجارِ المتابعة مع مكتب المحافظ للانتهاء من رفع التراكمات، كما تم المرور على الطريق الزراعي في نطاق محافظات القليوبية والغربية حيث اتسم الوضع بالاستقرار ولم يتم رصد أي حرائق.

ومن جهة أخرى تفقد ياسر عبدالله نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات منظومة جمع وكبس قش الأرز بموقع الوزارية، حيث بلغت نسبة التجميع ١٥٠٠ طن وتم التوجيه بتكثيف عمليات جمع قش الأرز لتجنب التخلص غير الآمن منها بالحرق.

وقد قام نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بعمل عدد من اللقاءات مع عدد من المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وتأثيراته على الصحة والبيئة، كما تفقد الأستاذ عبدالله المحطة الوسيطة بسمنود للاطمئنان علي نقل المتولد اليومي للمخلفات لمدفن السادات كذلك تم تفقد منظومة إدارة المخلفات البلدية بمحافظة كفرالشيخ للاطمئنان على عدم وجود حرائق حيث تم زيارة موقعي كفر الشيخ وقلين المخصصين مؤقتًا لتجميع المخلفات ونقلها لمدفن مطوبس، حيث تم تخصيص تلك المواقع بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء مصانع تدوير المخلفات بكفر الشيخ ودسوق، وقد أوصى نائب رئيس البرنامج الوطنى للمخلفات بضرورة نقل محافظة الغربية للمخلفات المتراكمة بمنطقة تجميع المخلفات البلدية بالمحلة والتشديد علي المحافظة بضرورة نقل تلك المخلفات المتراكمة بالمحلة ومصنع تدوير المخلفات بدفره.

محافظتي الشرفية والقليوبية



ومن ناحية أخرى قام الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشؤون القانونية، بالمرور على عدد من محاور المنظومة بمحافظتي القليوبية والشرقية لمتابعة الموقف، حيث تم ضبط بعض الحرائق البسيطة للمتبقيات الزراعية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين.



وقد أفاد الدكتور محمد صلاح بأن الوضع العام مسقر بنسبة كبيرة، بنطاق الأماكن التى تم المرور عليها وقد تم عمل عدد من اللقاءات مع مجموعة من المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.