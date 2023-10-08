وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالتواصل الفوري مع الدفاع المدني ومديرية الزراعة للسيطرة على حريقين لمخلفات زراعية بطريق العامرية ببلبيس، وذلك خلال جولتها المفاجئة لعدد من محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

البيئة تشدد على الرصد والتعامل الفوري مع الحرائق:

وقد شددت وزيرة البيئة على الرصد والتعامل الفوري مع الحرائق بالتعاون مع مديريات الزراعة بمحافظات المنظومة، تبعًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين بشأن إجراءات الحد من حرق قش الأرز، وتحرير محاضر للمخالفين.

البيئة توجه بالتواصل مع الدفاع المدني والزراعة للسيطرة على حريق للمخلفات ببلبيس

البيئة توجه بالتواصل مع الدفاع المدني والزراعة للسيطرة على حريق للمخلفات ببلبيس